Российские ватерполистки победили команду Греции на ЧМ по водным видам спорта

БУДАПЕШТ, 16 июля. /ТАСС/. Женская сборная России по водному поло выиграла у команды Греции со счетом 9:7 в первом матче группового этапа на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште. Соревнования по водному поло проходят в открытом бассейне на острове Маргит.

Сборная России выступает в группе D. Следующий матч российские ватерполистки проведут 18 июля против команды Австралии.

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.