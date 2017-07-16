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Российские ватерполистки победили команду Греции на ЧМ по водным видам спорта

Спорт
16 июля, 23:43 UTC+3 БУДАПЕШТ БУДАПЕШТ 16, июля. /ТАСС

Встреча группового этапа завершилась со счетом 9:7

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БУДАПЕШТ, 16 июля. /ТАСС/. Женская сборная России по водному поло выиграла у команды Греции со счетом 9:7 в первом матче группового этапа на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште. Соревнования по водному поло проходят в открытом бассейне на острове Маргит.

Сборная России выступает в группе D. Следующий матч российские ватерполистки проведут 18 июля против команды Австралии.

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.

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