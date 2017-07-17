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УЕФА выразил соболезнования семьям погибших в результате давки на стадионе в Сенегале

Спорт
17 июля, 4:15 UTC+3 ТАСС

В результате инцидента, произошедшего на арене "Демба Диоп" в Дакаре, восемь человек погибли и еще 49 получили ранения

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Материал из 1 страницы
© EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

ТАСС, 17 июля. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выразил соболезнования семьям погибших в результате трагических событий, произошедших 15 июля на арене "Демба Диоп" в столице Сенегала. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

Восемь человек погибли и еще 49 получили ранения в результате давки, потасовок и обрушения стены на стадионе в Дакаре. Инцидент произошел после окончания финала Кубка страны между командами "Стад де Мбур" и "Юнион Спортив Уакам". Стена обрушилась в результате давки, образовавшейся на выходе со стадиона.

"УЕФА приносит искренние соболезнования семьям погибших и выражает поддержку обоим клубам и Сенегальской федерации футбола", - сказано в сообщении.

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