СМИ: Неймар может покинуть "Барселону" из-за Месси

ТАСС, 17 июля. Бразильский нападающий испанской "Барселоны" Неймар может покинуть команду из-за своего аргентинского одноклубника Лионеля Месси. Об этом сообщает испанская газета Sport.es.

Сообщается, что ближайшее окружение 25-летнего бразильца настаивает на том, что наступил подходящий момент для ухода из "Барселоны". Они считают, что Неймар "должен выйти из тени Месси", покинуть команду и искать индивидуальную славу в другом клубе. "Рядом с Месси ты всегда будешь вторым, ты всегда будешь в тени", - приводит издание слова одного из членов семьи Неймара.

Бразилец перешел из "Сантоса" в "Барселону" в 2013 году. Первоначально было объявлено, что Неймар обошелся клубу в €57,1 млн, однако руководство команды позднее признало наличие дополнительных контрактов с игроком, а его отец в качестве реальной стоимости перехода назвал сумму в районе €100 млн.

В составе "Барселоны" Неймар становился победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА, дважды выигрывал чемпионат Испании и трижды национальный Кубок, а также завоевал Суперкубок страны. Ранее Неймар продлил контракт с "Барселоной" до 2021 года. Как сообщила пресс-служба команды, в соответствии с соглашением, сумма отступных за футболиста в первый год контракта составит 200 млн евро, во второй - 222 млн и в оставшиеся три года - 250 млн. Портал Sport.es сообщал, что зарплата бразильца по новому контракту составит €25 млн в год.