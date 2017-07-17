СМИ: Неймар может покинуть "Барселону" из-за Месси

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ТАСС, 17 июля. Бразильский нападающий испанской "Барселоны" Неймар может покинуть команду из-за своего аргентинского одноклубника Лионеля Месси. Об этом сообщает испанская газета Sport.es.
Сообщается, что ближайшее окружение 25-летнего бразильца настаивает на том, что наступил подходящий момент для ухода из "Барселоны". Они считают, что Неймар "должен выйти из тени Месси", покинуть команду и искать индивидуальную славу в другом клубе. "Рядом с Месси ты всегда будешь вторым, ты всегда будешь в тени", - приводит издание слова одного из членов семьи Неймара.
Бразилец перешел из "Сантоса" в "Барселону" в 2013 году. Первоначально было объявлено, что Неймар обошелся клубу в €57,1 млн, однако руководство команды позднее признало наличие дополнительных контрактов с игроком, а его отец в качестве реальной стоимости перехода назвал сумму в районе €100 млн.
В составе "Барселоны" Неймар становился победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА, дважды выигрывал чемпионат Испании и трижды национальный Кубок, а также завоевал Суперкубок страны. Ранее Неймар продлил контракт с "Барселоной" до 2021 года. Как сообщила пресс-служба команды, в соответствии с соглашением, сумма отступных за футболиста в первый год контракта составит 200 млн евро, во второй - 222 млн и в оставшиеся три года - 250 млн. Портал Sport.es сообщал, что зарплата бразильца по новому контракту составит €25 млн в год.