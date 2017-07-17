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"Кубань" начала выплачивать долги перед футболистами

Спорт
17 июля, 12:23 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Михаил Личков

Как сообщил ТАСС генеральный директор "Кубани" Геннадий Крапивка, клуб постарается продолжить выплату долгов по зарплате в ближайшие пять дней

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Тренировка футболистов "Кубани"

Тренировка футболистов "Кубани"

© Виталий Тимкив/ТАСС

МОСКВА, 17 июля. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Клуб Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Кубань" начал процесс погашения задолженностей по зарплатам перед игроками команды. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор краснодарского клуба Геннадий Крапивка.

Ранее сообщалось, что руководство "Кубани" намерено погасить долги до 15 июля.

"Кубань" начала выплату долгов перед футболистами. В данный момент долги полностью не погашены, однако часть денег уже переведена. Постараемся продолжить выплату долгов по зарплате в ближайшие пять дней", - сообщил Крапивка.

"Кубань" в первом туре первенства ФНЛ сезона-2017/18 разгромила томскую "Томь" (4:1). Во втором туре краснодарская команда уступила подмосковным "Химкам" (0:1).

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