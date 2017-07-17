СМИ: футболист Рыбус подпишет трехлетний контракт с "Локомотивом"

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ТАСС, 17 июля. Полузащитник французского футбольного клуба "Лион" и сборной Польши Мацей Рыбус во вторник пройдет медобследование и подпишет трехлетний контракт с российским "Локомотивом". Об этом журналист польского издания Przeglad sportowy Петр Войозик написал в Twitter.
"Во вторник Рыбус пройдет медобследование в Риме и подпишет трехлетний контракт с "Локомотивом", - сообщил он.
Maciej Rybus przejdzie jutro w Rzymie testy medyczne i podpisze 3–letni kontrakt z Lokomotiwem Moskwa— Piotr Wołosik (@PiotrWolosik) 17 июля 2017 г.
Рыбус известен российским болельщикам по выступлению за грозненский "Терек" (ныне "Ахмат") с 2012 по 2016 год. В 2016 году игрок перешел в "Лион" в статусе свободного агента. 27-летний полузащитник в сезоне-2016/17 провел 28 матчей в различных турнирах.