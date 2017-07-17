Бажина и Ильиных вышли в финал ЧМ в синхронных прыжках с трехметрового трамплина

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БУДАПЕШТ, 17 июля. /ТАСС/. Россиянки Надежда Бажина и Кристина Ильиных с третьего места квалифицировались в финал в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште.
Спортсменки набрали 304,80 балла по сумме пяти прыжков. Первое место заняли китаянки Ши Тинмао и Чан Яни (320,40 балла). Вторым стали канадки Дженнифер Абель и Мелисса Ситрини-Болье (306,60).
Финал начнется позднее в понедельник, в 17:00 мск.