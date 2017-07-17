"Ростов" расторг контракт с футболистом Григорьевым

ТАСС, 17 июля. Футбольный клуб "Ростов" и нападающий Максим Григорьев по обоюдному согласию расторгли контракт. Об этом сообщает пресс-служба команды.

"Мы благодарим Максима за время, которое он провел в желто-синей семье, и желаем ему удачи в дальнейшей карьере", - сказано в заявлении "Ростова".

Первую половину прошедшего сезона Григорьев провел в "Ростове", сыграв семь матчей в различных турнирах, не отметившись в них результативными действиями. В феврале он был отдан в аренду в "Оренбург", где провел 10 матчей.