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"Ростов" расторг контракт с футболистом Григорьевым

Спорт
17 июля, 13:54 UTC+3 ТАСС

Первую половину прошлого сезона игрок провел в "Ростове", сыграв семь матчей в различных турнирах, в феврале он был отдан в аренду в "Оренбург"

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ТАСС, 17 июля. Футбольный клуб "Ростов" и нападающий Максим Григорьев по обоюдному согласию расторгли контракт. Об этом сообщает пресс-служба команды.

"Мы благодарим Максима за время, которое он провел в желто-синей семье, и желаем ему удачи в дальнейшей карьере", - сказано в заявлении "Ростова".

Первую половину прошедшего сезона Григорьев провел в "Ростове", сыграв семь матчей в различных турнирах, не отметившись в них результативными действиями. В феврале он был отдан в аренду в "Оренбург", где провел 10 матчей.

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