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Шарапова проиграла американке Роджерс на командном турнире World Team Tennis

Спорт
17 июля, 14:16 UTC+3 ТАСС

В ежегодном турнире World Team Tennis принимают участие клубные команды, состоящие из четырех игроков из разных стран

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Мария Шарапова

Мария Шарапова

© AP Photo/Isaac Brekken)

ТАСС, 17 июля. Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла американке Шелби Роджерс в матче командного турнира World Team Tennis, который проходит в США.

Шарапова, представляющая команду Orange County Breakers, со счетом 3:5 уступила Роджерс из команды San Diego Aviators. Ранее в паре со словенкой Андреей Клепач россиянка одержала победу со счетом 5:1 над Роджерс и хорваткой Дарьей Юрак в женском парном матче.

Другой российский теннисист Теймураз Габашвили, играющий с Шараповой в одной команде, со счетом 0:5 проиграл американцу Райану Харрисону. В паре с британцем Кеном Скупски россиянин уступил Харрисону и юнжоафриканцу Равену Классену со счетом 1:5. Таким образом, San Diego Aviators со счетом 17-14 победили Orange County Breakers.

World Team Tennis - ежегодный командный турнир, проводящийся в США с 1974 года. В турнире принимают участие клубные команды, состоящие из четырех игроков из разных стран. Шарапова также выйдет на корт защищать честь Orange County Breakers 24 июля.

Шарапова весной возобновила выступления после 15-месячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Сначала она дошла до полуфинала турнира в Штутгарте, на следующем турнире - в Мадриде - россиянка потерпела поражение во втором круге. В середине мая Шарапова играла в Риме, где дошла до второго круга, но снялась с турнира из-за травмы бедра. Планировалось, что Шарапова примет участие в квалификации Уимблдона, поскольку не стала просить организаторов выдать ей wild card в основную сетку турнира, однако она не сыграла на соревнованиях из-за травмы.

В середине июня стало известно, что организаторы турнира Женской теннисной ассоциации в американском Стэнфорде (призовой фонд - около $800 тыс.) предоставили wild card россиянке. Турнир состоится с 31 июля по 6 августа на кортах кампуса Стэнфордского университета (США, штат Калифорния). Также Шарапова сыграет на турнире в китайском Тяньцзине, который пройдет с 9 по 15 октября.

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