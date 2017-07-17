Шарапова заявила, что многого добилась в теннисе, но не собирается завершать карьеру

ТАСС, 17 июля. Российская теннисистка Мария Шарапова достаточно достигла в спорте и могла бы немедленно завершить карьеру, но теннис значит для нее гораздо больше, чем просто спорт. Об этом рассказала сама спортсменка, слова которой приводит канадский телеканал TSN.

Шарапова провела в США два матча на командном турнире World Team Tennis. В паре со словенкой Андреей Клепач россиянка одержала победу со счетом 5:1 над американкой Шелби Роджерс и хорваткой Дарьей Юрак. В другой встрече она проиграла Роджерс (3:5).

"Как человек в возрасте 30 лет, я уже достаточно достигла в теннисе, чтобы уже завершить карьеру. Но теннис для меня - не просто спорт, это что-то более глубокое. Что- то, чем я занимаюсь всю свою жизнь, всю свою карьеру. И я хочу продолжать, я сконцентрирована на этом", - заявила Шарапова.

Россиянка отказалась предположить, как она сможет попасть на Открытый чемпионат США - четвертый в году турнир серии Большого шлема, который будет проходить с 28 августа по 10 сентября. "Это не то, о чем я сейчас думаю, это не входит в мои обязанности. Я должна смотреть реально на вещи, я не играла очень долго, дисквалификация вместе с травмой - это почти двухлетний перерыв. Важность и значимость каждого турнира занимают мои мысли сейчас, а не US Open", - отметила теннисистка.

Шарапова весной возобновила выступления после 15-месячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Сначала она дошла до полуфинала турнира в Штутгарте, на следующем турнире - в Мадриде - россиянка потерпела поражение во втором круге. В середине мая Шарапова играла в Риме, где дошла до второго круга, но снялась с турнира из-за травмы бедра. Планировалось, что Шарапова примет участие в квалификации Уимблдона, поскольку не стала просить организаторов выдать ей wild card в основную сетку турнира, однако она не сыграла на соревнованиях из-за травмы.

В середине июня стало известно, что организаторы турнира Женской теннисной ассоциации в американском Стэнфорде (призовой фонд - около $800 тыс.) предоставили wild card россиянке. Турнир состоится с 31 июля по 6 августа на кортах кампуса Стэнфордского университета (США, штат Калифорния). Кроме того, она получила wild card для участия на турнире ВТА в Торонто (5-13 августа). Также Шарапова сыграет на турнире в китайском Тяньцзине (9-15 октября).