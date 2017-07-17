Судья Лапочкин назначен на матч Лиги чемпионов "Зальцбург" - "Хибернианс"

ТАСС, 17 июля. Бригада российских арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным обслужит ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором сыграют австрийский "Зальцбург" и мальтийский "Хибернианс". Об этом сообщает сайт футбольных арбитров России.

Ответный матч "Зальцбург" - "Хибернианс" пройдет 19 июля в 21:30 мск. В первой встрече австрийцы победили со счетом 3:0.

Ассистентами Лапочкина будут Алексей Лебедев и Александр Кудрявцев. Евгений Турбин назначен резервным арбитром.