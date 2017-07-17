Президент "Лиона": "Локомотив" и французский клуб близки к соглашению о переходе Рыбуса

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ТАСС, 17 июля. Российский футбольный клуб "Локомотив" и французский "Лион" близки к соглашению о переходе полузащитника сборной Польши Мацея Рыбуса в состав железнодорожников. Об этом сообщил президент "Лиона" Жан-Мишель Оляс, чьи слова приводит агентство AFP.
Ранее СМИ сообщили, что поляк подпишет с московским клубом трехлетний контракт.
"Есть обсуждения насчет будущего Рыбуса, - сказал Оляс. - Мы уже близки к заключению соглашения".
Рыбус с 2012 по 2016 год выступал за грозненский "Терек" (ныне "Ахмат"). В 2016 году игрок перешел в "Лион" в статусе свободного агента. 27-летний полузащитник в сезоне-2016/17 провел 28 матчей в различных турнирах.