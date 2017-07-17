Бажина и Ильиных завоевали бронзу в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина

БУДАПЕШТ, 17 июля. /ТАСС/. Россиянки Надежда Бажина и Кристина Ильиных стали бронзовыми призерами чемпионата мира в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина. Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Будапеште.

Россиянки заработали 312,60 балла. Победительницами стали китаянки Яни Чан и Тинмао Ши (333,30), второе место заняли канадки Дженнифер Абель и Мелисса Ситрини-Болье (323,43).

Бронза Бажиной и Ильиных стала шестой наградой для сборной России на этом чемпионате мира. Ранее Бажина завоевала серебро в прыжках с метрового трамплина, синхронисты Мальцев и Каланча стали вторыми в технической программе микст-дуэтов. Чемпионами мира стали синхронистка Светлана Колесниченко в технической программе солисток, Колесниченко и Александра Пацкевич - в технической программе дуэтов, Илья Захаров и Евгений Кузнецов - в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина.

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.