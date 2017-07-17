Румынский тренер Дан Петреску подал жалобу в CAS на "Кубань"

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Румынский тренер Дан Петреску обратился с жалобой в Спортивный арбитражный суд (CAS) на футбольный клуб "Кубань" в связи с существенной задолженностью по зарплате. Об этом ТАСС сообщил агент тренера Николай Пырнэу.

Петреску работал главным тренером "Кубани" с июня по октябрь 2016 года. Сейчас он возглавляет румынский "Клуж".

"Сегодня Петреску обратился в CAS с жалобой на футбольный клуб "Кубань". Наше терпение подошло к концу, так больше продолжаться не может, это тотальное неуважение даже к обыкновенной нравственности человека. Мы неоднократно предоставляли отсрочку "Кубани", но рано или поздно любому терпению приходит конец", - сказал Пырнэу.

"Кубань" в первом туре первенства ФНЛ сезона-2017/18 разгромила томскую "Томь" (4:1). Во втором туре краснодарская команда уступила подмосковным "Химкам" (0:1).