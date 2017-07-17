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Российские футболистки победили итальянок в стартовом матче чемпионата Европы

Спорт
17 июля, 20:55 UTC+3 ГААГА ГААГА 17, июля. /ТАСС

Россиянки одержали первую победу в матчах финальных этапов чемпионата Европы

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ГААГА, 17 июля. /ТАСС/. Сборная России одержала победу над командой Италии со счетом 2:1 в своем первом матче на чемпионате Европы среди женщин, который проходит в Нидерландах.

В составе победительниц забитыми мячами отметились Елена Данилова (9-я минута) и Елена Морозова (26), у проигравших отличилась Илария Мауро (88).

Для российской команды эта победа стала первой, одержанной в финальной части чемпионатов Европы. В предыдущих 12 встречах финальных турниров россиянки потерпели девять поражений и трижды сыграли вничью.

Также в группе B выступают сборные Германии и Швеции, которые свой матч проведут позднее в понедельник. Во втором туре группового этапа россиянки сыграют со шведками, итальянки - с немками, обе встречи пройдут 21 июля.

Чемпионат Европы завершится 6 августа.

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