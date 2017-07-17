Минибаев и Бондарь завоевали серебро ЧМ в синхронных прыжках с вышки

БУДАПЕШТ, 17 июля. /ТАСС/. Россияне Виктор Минибаев и Александр Бондарь стали серебряными призерами чемпионата мира в синхронных прыжках с 10-метровой вышки. Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Будапеште.

Россияне заработали 458,55 балла. Победителями стали китайцы Ян Хао и Чэнь Айсэнь (498,48), третье место заняли немцы Патрик Хаусдинг и Саша Кляйн (440,82).

Ранее Бондарь выступал за сборную Украины. Осенью 2015 года спортсмен получил гражданство России. Нынешний чемпионат мира стал для него первым крупным соревнованием за российскую сборную.

Серебро Минибаева и Бондаря стало седьмой наградой сборной России на этом чемпионате мира. Ранее Надежда Бажина завоевала серебро в прыжках с метрового трамплина и бронзу в паре с Кристиной Ильиных в синхронных прыжках с трехметрового трамплина, синхронисты Александр Мальцев и Михаела Каланча стали вторыми в технической программе микст- дуэтов. Чемпионами мира стали синхронистка Светлана Колесниченко в технической программе солисток, Колесниченко и Александра Пацкевич - в технической программе дуэтов, Илья Захаров и Евгений Кузнецов - в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина.

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.