Голландец Вертман стал чемпионом мира в плавании на открытой воде на 10 км

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БУДАПЕШТ, 18 июля. /ТАСС/. Голландец Ферри Вертман завоевал золотую медаль в плавании на открытой воде на дистанции 10 километров на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште. Он преодолел дистанцию за 1 час 51 минуту и 58,5 секунды.
Вторым финишировал американец Джордан Вилимовски, уступивший лидеру 0,1 секунды. Вилимовски являлся действующим чемпионом мира в этой дисциплине. Третьим стал француз Марк-Антуан Оливье (+0,7).
Лучший из россиян Евгений Дратцев финишировал восьмым, проиграв победителю 11,6 секунды. Кирилл Абросимов стал 18-м (+34,6).
Вертман, который является олимпийским чемпионом Игр-2016 в Рио-де-Жанейро на этой дистанции, впервые в карьере стал чемпионом мира. На ЧМ в Казани в 2015 году он стал серебряным призером на данной дистанции.
Чемпионат мира завершится 30 июля.