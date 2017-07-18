Россиянки Чуйнышена и Тимошинина не смогли выйти в полуфинал ЧМ в прыжках с вышки

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Россиянки Чуйнышена и Тимошинина не смогли выйти в полуфинал ЧМ в прыжках с вышкиСпорт 18 июля, 13:46
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БУДАПЕШТ, 18 июля. Россиянки Анна Чуйнышена и Юлия Тимошинина не сумели квалифицироваться в полуфинал в прыжках в воду с десятиметровой вышки на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште.
Чуйнышена заняла 20-е место, набрав 287,05 балла. Тимошинина - 22-я (281,75). В полуфинал квалифицируются лучшие 18 спортсменок.
Первое место в квалификации заняла китаянка Жэнь Цянь (376,65). Второй стала австралийка Мелисса Ву (360,30), третьей - другая китайская прыгунья Сы Яцзе (359,25).
Полуфинал пройдет позднее во вторник. Медали в прыжках с десятиметровой вышки среди женщин будут разыграны 19 июля.
Чемпионат мира завершится 30 июля.