Россиянки Чуйнышена и Тимошинина не смогли выйти в полуфинал ЧМ в прыжках с вышки

БУДАПЕШТ, 18 июля. Россиянки Анна Чуйнышена и Юлия Тимошинина не сумели квалифицироваться в полуфинал в прыжках в воду с десятиметровой вышки на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште.

Чуйнышена заняла 20-е место, набрав 287,05 балла. Тимошинина - 22-я (281,75). В полуфинал квалифицируются лучшие 18 спортсменок.

Первое место в квалификации заняла китаянка Жэнь Цянь (376,65). Второй стала австралийка Мелисса Ву (360,30), третьей - другая китайская прыгунья Сы Яцзе (359,25).

Полуфинал пройдет позднее во вторник. Медали в прыжках с десятиметровой вышки среди женщин будут разыграны 19 июля.

Чемпионат мира завершится 30 июля.