Испания направила запрос в Интерпол о розыске экс-главы Бразильской конфедерации футбола

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ТАСС, 18 июля. Национальный суд Испании направил запрос в Интерпол для объявления в международный розыск в связи с обвинениями в коррупции бывшего главы Бразильской конфедерации футбола (CBF) Рикардо Тейшейры. Об этом сообщает испанский портал Cronica Global.
Бывший президент CBF обвиняется в мошенничестве по делу, по которому ранее был арестован бывший президент "Барселоны" Сандро Россель. По версии следствия, Тейшейра и Россель могли входить в преступную сеть, которая получала комиссионные за продажу имиджевых прав бразильской сборной по футболу. Затем данные средства отмывались через подставные компании.
При этом 70-летний Тейшера находится в Бразилии, а бразильские суды не выдают своих граждан.
Россель был задержан правоохранительными органами Испании 23 мая.
Тейшера был президентом CBF с 1989 по 2012 год. В 2012-м он ушел в отставку. Он входит в число 16 чиновников, в адрес которых в ноябре 2015 года были выдвинуты обвинения по делу о коррупции в ФИФА.