Путин осмотрел макет салона Sukhoi SportJet, созданного специально для спортсменов

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 18 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на авиасалоне МАКС-2017 осмотрел макет салона самолета Sukhoi SportJet, который создан специально для перевозки спортивных команд.

Ведущий научный специалист инновационного центра Олимпийского комитета России Ирина Зеленкова рассказала президенту, что перед Олимпийскими играми в Рио-де-Жанейро были проведены исследования по адаптации спортсменов к перелетам и по влиянию перелетов на спортивную работоспособность. "Результаты всех этих научных исследований легли в основу данного концепта", - рассказала Зеленкова президенту.

По ее словам, самолет оснащен зонами восстановления, тестирования и диагностики, также есть и пространство для тренировок. "Вредно же в полете тренироваться", - отметил президент. Зеленкова пояснила, что спортсмены "не двигаются (во время полета), а мышцы в это время должны все равно работать".

Концепт самолета предполагает возможность для восстановления спортсменов, перевозку травмированных. Наблюдающий врач может провести все тестирования прямо на борту, нет необходимости ехать в медицинское учреждение. "Соревнования идут день за днем, соответственно, они могут перелететь, прилететь и сразу уже быть восстановленными и идти на игру", - добавила Зеленкова.

По словам президента ОАК Юрия Слюсаря, разработка Sukhoi SportJet имеет коммерческий потенциал.