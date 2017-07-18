Благоустройство пешеходного бульвара напротив "Ростов-Арены" завершится в 2017 году

ТАСС, 18 июля. Благоустройство пешеходного бульвара напротив "Ростов-Арены", которая примет матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, завершится в 2017 году. Об этом сообщает официальный портал для болельщиков ЧМ-2018 Welcome2018.com со ссылкой на главу администрации Ростова Виталия Кушнарева.

"Проект благоустройства левобережной зоны масштабный, он разбит на два этапа в два года. Реализация первого этапа - благоустройство пешеходной зоны - пройдет до первого декабря текущего года, остальные работы в 2018 году, - сказал Кушнарев на совещании в региональном правительстве. - Мы уже опубликовали на портале госзакупок заявку на проведение аукциона, сумма контракта 694 млн рублей".

Согласно проекту, сначала проведут устройство основания пешеходного бульвара до стадиона. Затем будут разбиты газоны, высажены трава и цветы. Высадка деревьев - кленов, лип, акаций - пройдет поэтапно, начиная с октября 2017 года. Также на территории возле стадиона планируется оборудовать спортивные площадки, ориентированные на различные виды спорта, парковую зону и велодорожки, обустроить линию пляжа.

Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. "Ростов-Арена" примет четыре игры группового этапа, а также встречу 1/8 финала.

Из России с футболом: туристический портал для болельщиков ЧМ-2018