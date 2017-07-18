МОК сотрудничает с французскими судебными органами в расследовании по делу Фредерикса

Турция может взять кредит у РФ на покупку С-400Армия и ОПК 18 июля, 17:33
Минобороны РФ планирует начать закупки МиГ-35 с 2018 годаАрмия и ОПК 18 июля, 17:31
Международный арбитраж обязал РФ выплатить Нидерландам €5,4 млн по делу Arctic SunriseМеждународная панорама 18 июля, 17:19
Очередь за отдыхом: что известно о "туристической блокаде" КрымаОбщество 18 июля, 17:19
Госдеп: переговоры Шэннона и Рябкова отразили дух доброй волиМеждународная панорама 18 июля, 17:05
Фомина: футболисткам сборной России под силу пробиться в плей-офф чемпионата ЕвропыСпорт 18 июля, 17:01
Место шаманов: чем Сейдозеро привлекает туристов, мистиков и исследователейАрктика сегодня 18 июля, 17:00
Ройзман утверждает, что "муниципальный фильтр" на выборах глав регионов непроходимПолитика 18 июля, 16:59
Юдаева: период низких цен на нефть может длиться почти бесконечноЭкономика и бизнес 18 июля, 16:58
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 18 июля. Международный олимпийский комитет (МОК) сотрудничает с французскими судебными органами в расследовании по делу члена совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Фрэнка Фредерикса, временно отстраненного от работы в организации из-за подозрений в коррупции. Об этом сообщает агентство France Press.
Ранее глава комиссии по этике IAAF и председатель дисциплинарного трибунала Майкл Белоф распорядился временно приостановить членство Фредерикса в совете IAAF до окончания результатов расследования, которое выяснит, нарушал ли функционер кодекс этики организации.
Как сообщает France Press, секретарь комиссии по этике МОК Пакеретт Жирар Заппелли следит за ситуацией и сотрудничает с французскими судебными органами.
В марте французское издание Le Monde уличило в коррупции призера Олимпийских игр в беге на 100 и 200 м, а ныне функционера из Намибии Фредерикса. На основе "Панамских документов" было выявлено, что фирма, имеющая отношение к нему, получила на свой счет $299,3 тысячи 2 октября 2009 года - в день выборов столицы Олимпийских игр 2016 года. Фредерикс был членом комиссии по подсчету голосов избирателей.
В марте Фредерикс временно прекратил свою деятельность в IAAF. Ранее стало известно, что функционер выведен из рабочей группы по вопросу восстановления Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и покинул пост главы оценочной комиссии Олимпиады-2024.