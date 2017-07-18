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МОК сотрудничает с французскими судебными органами в расследовании по делу Фредерикса

Спорт
18 июля, 16:45 UTC+3 ТАСС

На основе "Панамских документов" было выявлено, что фирма, имеющая отношение к Фредериксу, получила на свой счет $299,3 тысячи в день выборов столицы Олимпиады-2016

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Фрэнк Фредерикс

Фрэнк Фредерикс

© EPA/DOMINIC FAVRE

ТАСС, 18 июля. Международный олимпийский комитет (МОК) сотрудничает с французскими судебными органами в расследовании по делу члена совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Фрэнка Фредерикса, временно отстраненного от работы в организации из-за подозрений в коррупции. Об этом сообщает агентство France Press.

Ранее глава комиссии по этике IAAF и председатель дисциплинарного трибунала Майкл Белоф распорядился временно приостановить членство Фредерикса в совете IAAF до окончания результатов расследования, которое выяснит, нарушал ли функционер кодекс этики организации.

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Как сообщает France Press, секретарь комиссии по этике МОК Пакеретт Жирар Заппелли следит за ситуацией и сотрудничает с французскими судебными органами.

В марте французское издание Le Monde уличило в коррупции призера Олимпийских игр в беге на 100 и 200 м, а ныне функционера из Намибии Фредерикса. На основе "Панамских документов" было выявлено, что фирма, имеющая отношение к нему, получила на свой счет $299,3 тысячи 2 октября 2009 года - в день выборов столицы Олимпийских игр 2016 года. Фредерикс был членом комиссии по подсчету голосов избирателей.

В марте Фредерикс временно прекратил свою деятельность в IAAF. Ранее стало известно, что функционер выведен из рабочей группы по вопросу восстановления Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и покинул пост главы оценочной комиссии Олимпиады-2024.

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