"Вест Хэм" арендовал вратаря "Манчестер Сити" Джо Харта

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ТАСС, 18 июля. Английский футбольный клуб "Вест Хэм" арендовал голкипера "Манчестер Сити" и сборной Англии Джо Харта. Об этом сообщает пресс-служба "Вест Хэма".
Соглашение с 30-летним вратарем рассчитано на один сезон.
Харт выступает за "Манчестер Сити" с 2006 года. В общей сложности он провел за клуб 348 матчей. С командой он дважды выигрывал чемпионат Англии, один раз Кубок страны. Прошлый сезон голкипер также провел в аренде в итальянском "Торино", за который сыграл 36 матчей.