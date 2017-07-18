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"Вест Хэм" арендовал вратаря "Манчестер Сити" Джо Харта

Спорт
18 июля, 19:38 UTC+3 ТАСС

Соглашение с 30-летним вратарем рассчитано на один сезон

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Джо Харт

Джо Харт

© ТАСС/Валерий Шарифулин, архив

ТАСС, 18 июля. Английский футбольный клуб "Вест Хэм" арендовал голкипера "Манчестер Сити" и сборной Англии Джо Харта. Об этом сообщает пресс-служба "Вест Хэма".

Соглашение с 30-летним вратарем рассчитано на один сезон.

Харт выступает за "Манчестер Сити" с 2006 года. В общей сложности он провел за клуб 348 матчей. С командой он дважды выигрывал чемпионат Англии, один раз Кубок страны. Прошлый сезон голкипер также провел в аренде в итальянском "Торино", за который сыграл 36 матчей.

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