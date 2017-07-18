Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.07:
$ 59.37
€ 68.4
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кузнецов и Тимошинина стали 11-ми в командных соревнованиях в прыжках в воду на ЧМ

Спорт
18 июля, 21:41 UTC+3 БУДАПЕШТ БУДАПЕШТ 18, июля. /ТАСС

Победителями стали французы Матье Росе и Лаура Марино

Поделиться
Материал из 1 страницы
Лаура Марино

Лаура Марино

© EPA/Tibor Illyes

БУДАПЕШТ, 18 июля. /ТАСС/. Россияне Евгений Кузнецов и Юлия Тимошинина заняли 11-е место в командных соревнованиях в прыжках в воду на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.

Россияне набрали 335,60 балла.

Победителями стали французы Матье Росе и Лаура Марино (406,40). Второе место заняли мексиканцы Роммель Пашеко и Вивиана дель Анхель (402,35), третье - американцы Дэвид Динсмор и Криста Палмер (395,90).

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Роджер Федерер
16
Федерер победил Чилича и в рекордный восьмой раз выиграл Уимблдон
10
Свыше шести тысяч человек приняли участие в Ночном забеге по улицам Москвы
7
Россиянки Макарова и Веснина впервые выиграли Уимблдон в парном разряде
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Администратор "группы смерти" Филипп Лис получил три года колонии
2
"Луч смерти": преимущества, недостатки и перспективы лазерного оружия США и России
3
Международный арбитраж обязал РФ выплатить Нидерландам €5,4 млн по делу Arctic Sunrise
4
Путин на авиасалоне МАКС угостил правительство мороженым
5
Роспотребнадзор проверит спиннеры на безопасность для здоровья детей
6
В Донецке провозгласили государство Малороссия
7
Пентагон: США решают вопрос не о том, поставлять Киеву оружие или нет, а какое и сколько
Темы дня
Реклама