Кузнецов и Тимошинина стали 11-ми в командных соревнованиях в прыжках в воду на ЧМ

БУДАПЕШТ, 18 июля. /ТАСС/. Россияне Евгений Кузнецов и Юлия Тимошинина заняли 11-е место в командных соревнованиях в прыжках в воду на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.

Россияне набрали 335,60 балла.

Победителями стали французы Матье Росе и Лаура Марино (406,40). Второе место заняли мексиканцы Роммель Пашеко и Вивиана дель Анхель (402,35), третье - американцы Дэвид Динсмор и Криста Палмер (395,90).

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.