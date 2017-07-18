Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.07:
$ 59.37
€ 68.4
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Никифоров: зрители первого матча на "Ростов-Арене" получат современные услуги связи

Спорт
18 июля, 23:49 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 18, июля. /ТАСС

Первая игра на новом стадионе, который примет матчи чемпионата мира-2018, должна пройти 15 ноября текущего года

Поделиться
Материал из 1 страницы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 июля. /ТАСС/. Зрители первого матча на "Ростов-Арене", который планируется провести в ноябре 2017 года, получат современные услуги связи. Об этом во вторник журналистам рассказал министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров.

"В части готовности "Ростов-Арены" к чемпионату мира мы не видим каких-либо проблем. Скоро связисты приступят к монтажным работам по оборудованию. Рассчитываем, что первый тестовый матч, который состоится 15 ноября, пройдет уже при достаточно хорошем обеспечении зрителей современными услугами связи", - рассказал Никифоров.

Он также добавил, что у Министерства связи была "хорошая тренировка" во время подготовки и проведения в России Кубка конфедераций. "Связисты отработали достойно, уверен, что и чемпионат мира у нас пройдет на достойном высоком уровне", - отметил министр.

По последним данным, строительство "Ростов-Арены" уже завершено более чем на 81%. Окончательный срок завершения работ по контракту - 25 декабря 2017 года. Работы ведутся с опережением графика, провести первые матчи на стадионе планируется в ноябре текущего года.

Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. "Ростов-Арена" примет четыре игры группового этапа, а также встречу 1/8 финала.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2018 по футболу
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Роджер Федерер
16
Федерер победил Чилича и в рекордный восьмой раз выиграл Уимблдон
10
Свыше шести тысяч человек приняли участие в Ночном забеге по улицам Москвы
7
Россиянки Макарова и Веснина впервые выиграли Уимблдон в парном разряде
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Администратор "группы смерти" Филипп Лис получил три года колонии
2
Белый дом: Трамп и Путин провели вторую встречу на полях G20
3
Трамп выдвинул Джона Хантсмана на пост посла США в России
4
Госдеп призвал Россию провести расследование о преследовании геев в Чечне
5
Госдеп: Рябков и Шэннон нашли варианты развязок в отношениях РФ и США
6
Международный арбитраж обязал РФ выплатить Нидерландам €5,4 млн по делу Arctic Sunrise
7
"Луч смерти": преимущества, недостатки и перспективы лазерного оружия США и России
Темы дня
Реклама