Сербский "Партизан" вышел в третий раунд квалификации футбольной Лиги чемпионов

ТАСС, 18 июля. Сербский "Партизан" в гостях сыграл вничью с черногорской "Будучностью" со счетом 0:0 в ответном матче второго квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов и вышел в следующую стадию турнира.

Первая встреча команд завершилась победой клуба из Сербии со счетом 2:0. Таким образом, по сумме двух матчей дальше прошел "Партизан".

Результаты других матчей:

"Астана" (Казахстан) - "Спартак Юрмала" (Латвия) - 1:1 (первый матч - 1:0);

"Алашкерт" (Армения) - БАТЭ (Белоруссия) - 1:3 (1:1);

"Вардар" (Македония) - "Мальме" (Швеция) - 3:1 (1:1);

"Самтредия" (Грузия) - "Карабах" (Азербайджан) - 0:1 (0:5);

"Викингур" (Фарерские острова) - "Хабнарфьордюр" (Исландия) - 0:2 (1:1);

ТНС (Уэльс) - "Риека" (Хорватия) - 1:5 (0:2).

Первые матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов пройдут 25 и 26 июля, ответные - 1 и 2 августа. С этой стадии борьбу за попадание в групповой этап турнира начнет российский ЦСКА, который сыграет с греческим АЕКом.