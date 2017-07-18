Сербский "Партизан" вышел в третий раунд квалификации футбольной Лиги чемпионов

Зобнин: фанаты "Динамо" спровоцировали конфликт и залезли в ложу стадиона в ХимкахСпорт 19 июля, 1:11
МИД РФ: в Литве занимаются подгонкой истории под выдуманную мифологию о "лесных братьях"Политика 19 июля, 1:10
Белый дом сообщил, что Трамп и Путин провели вторую встречу на полях G20Международная панорама 19 июля, 1:04
Синхронистки Колесниченко и Пацкевич вышли в финал ЧМ в произвольной программе дуэтовСпорт 19 июля, 0:33
Фернандо: матч за Суперкубок сказался на состоянии "Спартака" во встрече с "Динамо"Спорт 19 июля, 0:28
СМИ: адвокат Весельницкая готова дать показания в Cенате по встрече с сыном ТрампаМеждународная панорама 19 июля, 0:24
Белый дом: Трамп назначит экс-губернатора Юты Джона Хантсмана послом в РФМеждународная панорама 19 июля, 0:13
Госдеп выразил обеспокоенность в связи с инициативой о МалороссииМеждународная панорама 18 июля, 23:26
Битва чемпионов: "Динамо" вырвало ничью в матче со "Спартаком" в стартовом туре РФПЛСпорт 18 июля, 23:14
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 18 июля. Сербский "Партизан" в гостях сыграл вничью с черногорской "Будучностью" со счетом 0:0 в ответном матче второго квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов и вышел в следующую стадию турнира.
Первая встреча команд завершилась победой клуба из Сербии со счетом 2:0. Таким образом, по сумме двух матчей дальше прошел "Партизан".
Результаты других матчей:
"Астана" (Казахстан) - "Спартак Юрмала" (Латвия) - 1:1 (первый матч - 1:0);
"Алашкерт" (Армения) - БАТЭ (Белоруссия) - 1:3 (1:1);
"Вардар" (Македония) - "Мальме" (Швеция) - 3:1 (1:1);
"Самтредия" (Грузия) - "Карабах" (Азербайджан) - 0:1 (0:5);
"Викингур" (Фарерские острова) - "Хабнарфьордюр" (Исландия) - 0:2 (1:1);
ТНС (Уэльс) - "Риека" (Хорватия) - 1:5 (0:2).
Первые матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов пройдут 25 и 26 июля, ответные - 1 и 2 августа. С этой стадии борьбу за попадание в групповой этап турнира начнет российский ЦСКА, который сыграет с греческим АЕКом.