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СМИ: чемпион мира по версии WBC Уайлдер проведет бой с Ортисом осенью 2017 года

Спорт
19 июля, 9:54 UTC+3 ТАСС

Предполагается, что бой пройдет 4 ноября в Нью-Йорке

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Деонтей Уайлдер

Деонтей Уайлдер

© AP Photo/Frank Franklin II, File

ТАСС, 19 июля. Чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер проведет защиту титула против кубинца Луиса Ортиса осенью текущего года. Об этом сообщает портал Boxingscene.

По информации издания, стороны уже пришли к соглашению относительно деталей контракта на бой. Предполагается, что бой пройдет 4 ноября в Нью-Йорке. Ранее о желании провести поединок с Уайлдером сообщил российский тяжеловес Александр Поветкин.

31-летний Уайлдер не знает поражений на профессиональном ринге - 38 побед (37 нокаутом). В активе 38-летнего Ортиса, который также является непобежденным боксером, 27 побед (23 нокаутом), еще два поединка были признаны несостоявшимися.

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