КДК РФС рассмотрит неправомерные действия болельщиков "Динамо" и "Спартака"

Госдума приняла закон о курортном сбореЭкономика и бизнес 19 июля, 11:38
Группа НМТП в I полугодии сократила грузооборот на 0,4% - до 74 млн тоннТранспорт 19 июля, 11:31
Первые природные пожары возникли на Ямале в 2017 году из-за жаркой погодыНовости Урала 19 июля, 11:30
Совфед ратифицировал конвенцию СЕ по безопасности на футбольных матчахСпорт 19 июля, 11:23
Болельщики смогут бронировать бесплатные билеты на поезда ЧМ-2018 с декабряСпорт 19 июля, 11:22
Рост контейнерооборота через порт Антверпен замедляетсяТранспорт 19 июля, 11:22
Более 5 млн человек воспользовались перелетами между городами Кубка конфедерацийСпорт 19 июля, 11:17
Дума приняла закон о присяге при приеме в гражданство РФ и его отзыве у террористовПолитика 19 июля, 11:06
Журналисты смогут бесплатно перемещаться на поездах между городами во время ЧМ-2018Спорт 19 июля, 11:05
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 19 июля. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит поведение болельщиков московских "Динамо" и "Спартака" на матче первого тура чемпионата России. Об этом ТАСС сообщил председатель КДК РФС Артур Григорьянц.
Встреча состоялась в Химках во вторник и завершилась со счетом 2:2. Во время игры на трибунах были стычки между болельщиками команд.
"По "Динамо" рассмотрим скандирование болельщиками ненормативной лексики, использование ими пиротехники, демонстрацию несогласованного баннера. По "Спартаку" - скандирование болельщиками ненормативной лексики, использование и бросание пиротехники. Также рассмотрим неправомерные действия болельщиков обоих клубов", - сказал Григорьянц.
Заседание КДК РФС пройдет в четверг.