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КДК РФС рассмотрит неправомерные действия болельщиков "Динамо" и "Спартака"

Спорт
19 июля, 10:44 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Илья Андреев

Во время матча первого тура чемпионата России, который прошел во вторник, на трибунах были стычки между болельщиками команд

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Болельщики "Динамо" на матче чемпионата России по футболу со "Спартаком"

Болельщики "Динамо" на матче чемпионата России по футболу со "Спартаком"

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 19 июля. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит поведение болельщиков московских "Динамо" и "Спартака" на матче первого тура чемпионата России. Об этом ТАСС сообщил председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

Встреча состоялась в Химках во вторник и завершилась со счетом 2:2. Во время игры на трибунах были стычки между болельщиками команд.

"По "Динамо" рассмотрим скандирование болельщиками ненормативной лексики, использование ими пиротехники, демонстрацию несогласованного баннера. По "Спартаку" - скандирование болельщиками ненормативной лексики, использование и бросание пиротехники. Также рассмотрим неправомерные действия болельщиков обоих клубов", - сказал Григорьянц.

Заседание КДК РФС пройдет в четверг.

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