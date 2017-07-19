КДК РФС рассмотрит неправомерные действия болельщиков "Динамо" и "Спартака"

Болельщики "Динамо" на матче чемпионата России по футболу со "Спартаком" © Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 19 июля. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит поведение болельщиков московских "Динамо" и "Спартака" на матче первого тура чемпионата России. Об этом ТАСС сообщил председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

Встреча состоялась в Химках во вторник и завершилась со счетом 2:2. Во время игры на трибунах были стычки между болельщиками команд.

"По "Динамо" рассмотрим скандирование болельщиками ненормативной лексики, использование ими пиротехники, демонстрацию несогласованного баннера. По "Спартаку" - скандирование болельщиками ненормативной лексики, использование и бросание пиротехники. Также рассмотрим неправомерные действия болельщиков обоих клубов", - сказал Григорьянц.

Заседание КДК РФС пройдет в четверг.