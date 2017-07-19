Журналисты смогут бесплатно перемещаться на поездах между городами во время ЧМ-2018

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Журналисты смогут бесплатно перемещаться на поездах между городами во время ЧМ-2018Спорт 19 июля, 11:05
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МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Журналисты, аккредитованные на чемпионат мира 2018 года по футболу, смогут бесплатно перемещаться на специально выделенных поездах между городами во время проведения турнира. Об этом журналистам сообщил генеральный директор АНО "Транспортная дирекция-2018" Терентий Мещеряков.
На Кубке конфедераций, который прошел с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани, действовали 262 бесплатных поезда для болельщиков. Журналисты могли воспользоваться бесплатными поездами с 22 июня.
"Решение уже есть, что журналисты смогут бесплатно перемещаться между городами на чемпионате мира. Сейчас мы видим, что это будет выделенный блок мест под прессу", - сказал Мещеряков.
Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.