Американка Твичелл стала чемпионкой мира в плавании на открытой воде на 5 км

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БУДАПЕШТ, 19 июля. /ТАСС/. Американка Эшли Твичелл завоевала золотую медаль в плавании на открытой воде на дистанции 5 километров на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште. Она преодолела дистанцию за 59 минут и 7 секунд.
Второй финишировала француженка Орели Мюллер, уступившая лидеру 3,5 секунды. Третьей стала бразильянка Ана Марсела Кунья (+4,5).
Россиянки Валерия Ермакова и Мария Новикова финишировали на 14-м (+1.44,90) и 35-м местах соответственно (+2.57,90).
Сборная России завоевала на турнире четыре золотые, три серебряные и одну бронзовую медали. Три золота были завоеваны в синхронном плавании и одно в прыжках с вышки.
Чемпионат мира завершится 30 июля.