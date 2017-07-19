Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.07:
$ 59.24
€ 68.28
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Колесниченко: поздравление Путина придало синхронисткам сил на чемпионате мира

Спорт
19 июля, 14:24 UTC+3 БУДАПЕШТ БУДАПЕШТ 19, июля. /ТАСС

В среду Светлана Колесниченко завоевала золото в произвольной программе солисток

Поделиться
Материал из 1 страницы
Светлана Колесниченко

Светлана Колесниченко

© EPA/Zsolt Czegledi

БУДАПЕШТ, 19 июля. /ТАСС/. Поздравительная телеграмма президента РФ Владимира Путина в адрес российских синхронисток, которые выступают на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште, придала им сил и уверенности в своих силах. Об этом журналистам сообщила Светлана Колесниченко, одержавшая в среду победу в произвольной программе солисток.

Колесниченко завоевала золото с результатом 96,1333 балла. Второе место заняла испанка Она Карбонель (95,0333). Украинка Анна Волошина завоевала бронзовую медаль (93,3000). Ранее президент поздравил Колесниченко и Александру Пацкевич с победой в технической программе в дуэтах и Колесниченко - с золотом в технической программе солисток.

"Эту программу мне ставила Наталья Ищенко (пятикратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании), которой я безмерно благодарна, видна рука мастера,- сказала Колесниченко. - Еще хотела бы поблагодарить Владимира Владимировича Путина за его поздравительную телеграмму. Его поздравление нас подстегнуло, придало нам еще больше сил и уверенности в своих силах. Отрадно, что президент успевает обратить внимание и на нас", - сказала Колесниченко.

Колесниченко в Будапеште завоевала три золотые медали, став 12-кратной чемпионкой мира.

"Я довольна своим выступлением и своими оценками, - отметила она. - Первая прима чемпионата? Не люблю, когда на нас вешают такие ярлыки, это просто наша работа, все идет как надо. Завтра у меня заключительное выступление здесь, мой марафон подходит к концу".

Для сборной России это золото стало пятым на турнире. В общем зачете у национальной команды России теперь девять медалей (пять золотых, три серебряные и одна бронзовая).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Роджер Федерер
16
Федерер победил Чилича и в рекордный восьмой раз выиграл Уимблдон
10
Свыше шести тысяч человек приняли участие в Ночном забеге по улицам Москвы
7
Россиянки Макарова и Веснина впервые выиграли Уимблдон в парном разряде
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Матвиенко: МИД РФ готовит ответные меры в связи с законом о советских памятниках в Польше
2
Совет судей Кубани: свадьбу дочери судьи оплатил ее бывший муж
3
Первые точки продажи сети "Едим как дома" появятся к концу 2017 года
4
Госдума приняла закон о курортном сборе
5
Матвиенко призвала судить нового посла США в РФ по поступкам
6
Военнослужащих будут лишать выплат за употребление наркотиков
7
В Пятигорске столкнулись маршрутка и грузовик, есть жертвы
Темы дня
Реклама