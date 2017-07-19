Россияне Кузнецов и Захаров вышли в полуфинал ЧМ в индивидуальных прыжках в воду

БУДАПЕШТ, 19 июля. /ТАСС/. Россияне Евгений Кузнецов и Илья Захаров вышли в полуфинал в индивидуальных прыжках в воду с трехметрового трамплина на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште.

Захаров показал второй результат, набрав 502.30 балла. Кузнецов стал 12-м (423.85). Лучший результат в классификации показал китаец Се Сыи (512.90). В полуфинал выходят 18 лучших спортсменов.

Полуфиналы пройдут позднее в среду. Финал в данной дисциплине пройдет 20 июля.

Ранее Кузнецов и Захаров стали чемпионами мира в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина.

Чемпионат мира завершится 30 июля.