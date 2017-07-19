ХК "Авангард" и нападающий Пестушко расторгли контракт

ТАСС, 19 июля. Хоккейный клуб "Авангард" и нападающий Максим Пестушко расторгли соглашение, которое действовало до 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с 32-летним хоккеистом был расторгнут по взаимному соглашению сторон.

Пестушко перешел в "Авангард" из московского "Динамо" в 2016 году. В прошедшем сезоне нападающий провел 71 матч за "Авангард", в котором забросил 12 шайб и сделал 18 результативных передач.