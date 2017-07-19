Хоккеисты Хиетанен и Бойд подписали двухлетние контракты с московским "Динамо"

ТАСС, 19 июля. /ТАСС/. Защитник сборной Финляндии Юусо Хиетанен подписал двухлетний контракт с московским хоккейным клубом "Динамо". Об этом сообщает пресс-служба ВФСО "Динамо".

Также двухлетние соглашения с клубом подписали нападающий сборной Казахстана Дастин Бойд и защитник Глеб Корягин.

Хиетанен выступал за "Динамо" последние два сезона. В минувшем чемпионате он провел 57 игр, набрав 30 очков (12 шайб + 18 передач), а в девяти матчах плей-офф забил гол и отдал две передачи. Является бронзовым призером Олимпиады-2014, серебряным призером чемпионата мира (2016), участником Матча всех звезд КХЛ (2014).

В понедельник Континентальная хоккейная лига сообщила о присвоении Хиетанену статуса неограниченно свободного агента. Форвард имел действующее соглашение с АНО "Объединенный хоккейный клуб "Динамо", которое имеет перед ним и остальными игроками бело-голубых задолженность по зарплате в течение трех месяцев.

Бойд с сезона-2011/12 выступал за астанинский "Барыс", набрав в прошлом сезоне 20 (7+13) очков в 40 матчах с учетом плей-офф.

Корягин, выступавший за бело-голубых в 2013-2016 годах, провел прошлый сезон в тольяттинской "Ладе", проведя 46 матчей и набрав 5 (1+4) очков при показателе полезности "+1".