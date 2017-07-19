Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.07:
$ 59.24
€ 68.28
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Захаров и Кузнецов вышли в финал индивидуальных соревнований по прыжкам в воду на ЧМ

Спорт
19 июля, 18:05 UTC+3 БУДАПЕШТ БУДАПЕШТ 19, июля. /ТАСС

Россиянин Илья Захаров показал шестой результат в прыжках в воду с трехметрового трамплина, Евгений Кузнецов - седьмой

Поделиться
Материал из 1 страницы

БУДАПЕШТ, 19 июля. /ТАСС/. Россияне Илья Захаров и Евгений Кузнецов квалифицировались в финал чемпионата мира в индивидуальных соревнованиях по прыжкам в воду с трехметрового трамплина. Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Будапеште.

Захаров показал шестой результат (474,30 балла), Кузнецов - седьмой (464,75). Первое место в квалификации занял китаец Цао Юань (517,45). Вторым стал британец Джек Ло (458,75), третьим - мексиканец Пачеко Маруффо (471,70).

Финал в этом виде программы пройдет 20 июля.

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Роджер Федерер
16
Федерер победил Чилича и в рекордный восьмой раз выиграл Уимблдон
10
Свыше шести тысяч человек приняли участие в Ночном забеге по улицам Москвы
7
Россиянки Макарова и Веснина впервые выиграли Уимблдон в парном разряде
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МВД разрешило сотрудникам ДПС останавливать автобусы вне стационарных постов
2
Замглавы ЕК: новые законы в Польше ставят под угрозу независимость судов
3
Военнослужащих будут лишать выплат за употребление наркотиков
4
Совет судей Кубани: свадьбу дочери судьи оплатил ее бывший муж
5
Андрей Кончаловский: государство не обязано давать огромные деньги на свободное творчество
6
Два вагона грузового поезда сошли с рельсов в Челябинской области
7
Президент "Зенита" Фурсенко заявил, что ничего не знает о предложении "Спартаку" по Дзюбе
Темы дня
Реклама