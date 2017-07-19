Захаров и Кузнецов вышли в финал индивидуальных соревнований по прыжкам в воду на ЧМ

БУДАПЕШТ, 19 июля. /ТАСС/. Россияне Илья Захаров и Евгений Кузнецов квалифицировались в финал чемпионата мира в индивидуальных соревнованиях по прыжкам в воду с трехметрового трамплина. Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Будапеште.

Захаров показал шестой результат (474,30 балла), Кузнецов - седьмой (464,75). Первое место в квалификации занял китаец Цао Юань (517,45). Вторым стал британец Джек Ло (458,75), третьим - мексиканец Пачеко Маруффо (471,70).

Финал в этом виде программы пройдет 20 июля.

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.