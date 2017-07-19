Сычёв отметился голом в дебютном матче за клуб ПФЛ "Казанка"

ТАСС, 19 июля. Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычёв отметился голом в дебютном матче за московский футбольный клуб "Казанка".

В матче первого тура первенства Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) зоны запад "Казанка" в гостях обыграла "Знамя Труда" (Орехово-Зуево) со счетом 7:0. 33-летний футболист вышел на замену на 63-й минуте и забил мяч на 73-й, сделав счет 6:0.

"Казанка" - вторая команда в структуре московского футбольного клуба "Локомотив", которая сформирована в основном за счет выпускников академии и игроков молодежного состава клуба. О подписании однолетнего контракта с Сычёвым клуб объявил 5 июля.

Сычёв играл за "Спартак" (2002), французский "Марсель" (2003-2004), "Локомотив" (2004-2015), белорусское "Динамо" (2013), "Волгу" из Нижнего Новгорода (2013-2014), казахстанский "Окжетпес" (2015). В 2017 году выступал за пляжный футбольный клуб "Локомотив". Сычёв на высшем клубном уровне в различных турнирах провел 381 матч и забил 115 мячей. В активе форварда 47 матчей и 15 голов за сборную России.