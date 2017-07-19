Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.07:
$ 59.24
€ 68.28
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Словенец Роглич выиграл 17-й этап веломногодневки "Тур де Франс"

Спорт
19 июля, 18:38 UTC+3 ТАСС

В общем зачете британец Крис Фрум сохранил лидерство

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 19 июля. Словенский гонщик Примож Роглич из команды Lotto NL-Jumbo одержал победу на 17-м этапе престижной веломногодневки "Тур де Франс". Дистанцию 183 км он преодолел за 5 часов 7 минут 41 секунду.

Вторым стал колумбиец Ригоберто Уран (Cannondale Drapac), третье место занял британец Крис Фрум из команды "Скай".

В начале 17-го этапа немецкий гонщик команды Quick Step Марсель Киттель, лидировавший в очковой квалификации "Тур де Франс", попал в крупный завал. Немец вернулся в гонку, однако затем вынужден был сойти с дистанции из-за полученной травмы плеча. Киттель завершил выступление на многодневке.

В общем зачете Фрум сохранил лидерство (73:27.26). Вторым идет итальянец Фабио Ару из казахстанской "Астаны" (+0.27), на третьей позиции расположился француз Ромен Барде из AG2R La Mondiale (+0.27).

"Тур де Франс" является самой престижной велогонкой в профессиональном календаре. "Большая петля" по дорогам Франции проводится с 1903 года и в нынешнем году, стартовав в немецком Дюссельдорфе, проходит через бельгийский Льеж и Люксембург, а также по восточным и южным районам Франции. Участникам предстоит преодолеть 21 этап.

Финиш "Тур де Франс" запланирован на 23 июля, по традиции он пройдет на Елисейских Полях Парижа.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Тур де Франс
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Роджер Федерер
16
Федерер победил Чилича и в рекордный восьмой раз выиграл Уимблдон
10
Свыше шести тысяч человек приняли участие в Ночном забеге по улицам Москвы
7
Россиянки Макарова и Веснина впервые выиграли Уимблдон в парном разряде
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МВД разрешило сотрудникам ДПС останавливать автобусы вне стационарных постов
2
Замглавы ЕК: новые законы в Польше ставят под угрозу независимость судов
3
Военнослужащих будут лишать выплат за употребление наркотиков
4
Совет судей Кубани: свадьбу дочери судьи оплатил ее бывший муж
5
Андрей Кончаловский: государство не обязано давать огромные деньги на свободное творчество
6
Два вагона грузового поезда сошли с рельсов в Челябинской области
7
Президент "Зенита" Фурсенко заявил, что ничего не знает о предложении "Спартаку" по Дзюбе
Темы дня
Реклама