Словенец Роглич выиграл 17-й этап веломногодневки "Тур де Франс"

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ТАСС, 19 июля. Словенский гонщик Примож Роглич из команды Lotto NL-Jumbo одержал победу на 17-м этапе престижной веломногодневки "Тур де Франс". Дистанцию 183 км он преодолел за 5 часов 7 минут 41 секунду.
Вторым стал колумбиец Ригоберто Уран (Cannondale Drapac), третье место занял британец Крис Фрум из команды "Скай".
В начале 17-го этапа немецкий гонщик команды Quick Step Марсель Киттель, лидировавший в очковой квалификации "Тур де Франс", попал в крупный завал. Немец вернулся в гонку, однако затем вынужден был сойти с дистанции из-за полученной травмы плеча. Киттель завершил выступление на многодневке.
В общем зачете Фрум сохранил лидерство (73:27.26). Вторым идет итальянец Фабио Ару из казахстанской "Астаны" (+0.27), на третьей позиции расположился француз Ромен Барде из AG2R La Mondiale (+0.27).
"Тур де Франс" является самой престижной велогонкой в профессиональном календаре. "Большая петля" по дорогам Франции проводится с 1903 года и в нынешнем году, стартовав в немецком Дюссельдорфе, проходит через бельгийский Льеж и Люксембург, а также по восточным и южным районам Франции. Участникам предстоит преодолеть 21 этап.
Финиш "Тур де Франс" запланирован на 23 июля, по традиции он пройдет на Елисейских Полях Парижа.