Павлюченко оформил дубль в дебютном матче за московский ФК "Арарат"

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КРАСНОГОРСК /Московская область/, 19 июля. /ТАСС/. Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко забил два мяча в ворота "Зоркого" в дебютном матче за московский "Арарат" в первом туре Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).
Встреча, прошедшая в Красногорске, завершилась со счетом 3:0 в пользу "Арарата". На 11-й минуте отличился Игорь Лебеденко. Павлюченко забил мяч на 23-й минуте, а на 40-й реализовал пенальти.
В сезоне-2016/17 Павлюченко выступал за "Урал". Ранее он играл за ставропольское "Динамо", волгоградский "Ротор", московский "Спартак", лондонский "Тоттенхэм" (Англия), московский "Локомотив", краснодарскую "Кубань".
Обладатель Кубка УЕФА 2005 года в составе ЦСКА Евгений Алдонин дебютировал за "Зоркий" в ПФЛ, выйдя на замену на 83-й минуте матча.
Московский "Арарат" был основан в 2017 году.