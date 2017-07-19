Павлюченко оформил дубль в дебютном матче за московский ФК "Арарат"

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 19 июля. /ТАСС/. Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко забил два мяча в ворота "Зоркого" в дебютном матче за московский "Арарат" в первом туре Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).

Встреча, прошедшая в Красногорске, завершилась со счетом 3:0 в пользу "Арарата". На 11-й минуте отличился Игорь Лебеденко. Павлюченко забил мяч на 23-й минуте, а на 40-й реализовал пенальти.

В сезоне-2016/17 Павлюченко выступал за "Урал". Ранее он играл за ставропольское "Динамо", волгоградский "Ротор", московский "Спартак", лондонский "Тоттенхэм" (Англия), московский "Локомотив", краснодарскую "Кубань".

Обладатель Кубка УЕФА 2005 года в составе ЦСКА Евгений Алдонин дебютировал за "Зоркий" в ПФЛ, выйдя на замену на 83-й минуте матча.

Московский "Арарат" был основан в 2017 году.