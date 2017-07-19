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"Челси" объявил о договоренности по трансферу футболиста "Реала" Мораты

Спорт
19 июля, 20:57 UTC+3 ТАСС

В ближайшее время лондонцы планируют завершить переговоры с 24-летним испанским футболистом по личному контракту

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Альваро Мората

Альваро Мората

© EPA/Juanjo Martin

ТАСС, 19 июля. Английский футбольный клуб "Челси" достиг договоренности с испанским "Реалом" по приобретению нападающего Альваро Мораты. Об этом сообщает пресс-служба английского клуба.

В ближайшее время лондонцы планируют завершить переговоры с 24-летним испанским футболистом по личному контракту.

Ранее издание Marca сообщило, что сумма трансфера Мораты в "Челси" составит 80 млн евро, и он станет самым дорогим испанским футболистом в истории. На данный момент самым дорогим является нападающий Фернанд Торрес, который перешел в "Челси" из английского "Ливерпуля" за 58 млн евро.

В завершившемся сезоне Мората стал чемпионом Испании в составе "Реала" и победителем Лиги чемпионов. Он провел 43 матча за команду во всех турнирах, в которых забил 20 мячей.

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