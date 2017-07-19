"Челси" объявил о договоренности по трансферу футболиста "Реала" Мораты

Футболист "Локомотива" Хенти перешел в "Видеотон"Спорт 19 июля, 22:14
В Кремле выразили удивление в связи с сообщениями СМИ о "тайной" встрече Путина и ТрампаПолитика 19 июля, 22:03
Генменеджер "Далласа": Ничушкин вернется в НХЛ после олимпийского сезонаСпорт 19 июля, 21:37
Инженеры смогут улучшить санитарию в БангладешСоциальная ответственность 19 июля, 20:59
"Челси" объявил о договоренности по трансферу футболиста "Реала" МоратыСпорт 19 июля, 20:57
Павлюченко оформил дубль в дебютном матче за московский ФК "Арарат"Спорт 19 июля, 20:56
Госдума исключает из цены на авиабилет тариф на багаж при его отсутствииЭкономика и бизнес 19 июля, 20:55
Малазийка Чон Юн Хон стала чемпионкой мира в прыжках в воду с 10-метровой вышкиСпорт 19 июля, 20:42
CNN: Walt Disney создаст тематический отель в стиле "Звездных войн"Общество 19 июля, 20:36
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 19 июля. Английский футбольный клуб "Челси" достиг договоренности с испанским "Реалом" по приобретению нападающего Альваро Мораты. Об этом сообщает пресс-служба английского клуба.
В ближайшее время лондонцы планируют завершить переговоры с 24-летним испанским футболистом по личному контракту.
Ранее издание Marca сообщило, что сумма трансфера Мораты в "Челси" составит 80 млн евро, и он станет самым дорогим испанским футболистом в истории. На данный момент самым дорогим является нападающий Фернанд Торрес, который перешел в "Челси" из английского "Ливерпуля" за 58 млн евро.
В завершившемся сезоне Мората стал чемпионом Испании в составе "Реала" и победителем Лиги чемпионов. Он провел 43 матча за команду во всех турнирах, в которых забил 20 мячей.
We have agreed terms with Real Madrid for the transfer of Alvaro Morata...https://t.co/uuenBgcPH2— Chelsea FC (@ChelseaFC) 19 июля 2017 г.