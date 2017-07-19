Российские синхронистки вышли в финал ЧМ в произвольной программе групп

Российские синхронистки во время выступления на чемпионате мира в Венгрии © EPA/Zsolt Czegledi

БУДАПЕШТ, 19 июля. /ТАСС/. Российские синхронистки с первого места квалифицировались в финал чемпионата мира в произвольной программе групп. Мировое первенство по водным видам спорта проходит в Будапеште.

Российская команда в составе Анастасии Баяндиной, Влады Чигиревой, Вероники Калининой, Марии Шурочкиной, Дарьи Баяндиной, Марины Голядкиной, Полины Комар, Дарины Валитовой набрала 96,8000 балла. Вторыми стали китаянки (94,3667), третьими - украинки (92,9000).

Финал в этом виде программы пройдет 21 июля.

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.