Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.07:
$ 59.24
€ 68.28
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Российские синхронистки вышли в финал ЧМ в произвольной программе групп

Спорт
19 июля, 22:36 UTC+3 БУДАПЕШТ БУДАПЕШТ 19, июля. /ТАСС

Российская команда в составе Анастасии Баяндиной, Влады Чигиревой, Вероники Калининой, Марии Шурочкиной, Дарьи Баяндиной, Марины Голядкиной, Полины Комар, Дарины Валитовой заняла первое место

Поделиться
Материал из 1 страницы
Российские синхронистки во время выступления на чемпионате мира в Венгрии

Российские синхронистки во время выступления на чемпионате мира в Венгрии

© EPA/Zsolt Czegledi

БУДАПЕШТ, 19 июля. /ТАСС/. Российские синхронистки с первого места квалифицировались в финал чемпионата мира в произвольной программе групп. Мировое первенство по водным видам спорта проходит в Будапеште.

Российская команда в составе Анастасии Баяндиной, Влады Чигиревой, Вероники Калининой, Марии Шурочкиной, Дарьи Баяндиной, Марины Голядкиной, Полины Комар, Дарины Валитовой набрала 96,8000 балла. Вторыми стали китаянки (94,3667), третьими - украинки (92,9000).

Финал в этом виде программы пройдет 21 июля.

Чемпионат мира по водным видам спорта завершится 30 июля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Роджер Федерер
16
Федерер победил Чилича и в рекордный восьмой раз выиграл Уимблдон
10
Свыше шести тысяч человек приняли участие в Ночном забеге по улицам Москвы
7
Россиянки Макарова и Веснина впервые выиграли Уимблдон в парном разряде
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умер актер Виктор Кинах
2
В ДТП под Курском погибли пять человек, в их числе четверо детей
3
WP: Трамп решил закрыть программу ЦРУ по вооружению оппозиции в Сирии
4
Цена отдыха: регионы РФ ждут приток туристов и миллиарды рублей от курортного сбора
5
В Москве разрабатывают аэротакси и летающие мотоциклы
6
Дом Латыниной в Переделкине облили неизвестной жидкостью
7
Андрей Кончаловский: государство не обязано давать огромные деньги на свободное творчество
Темы дня
Реклама