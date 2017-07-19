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"Локомотив" объявил о подписании контракта с футболистом Рыбусом

Спорт
19 июля, 23:18 UTC+3 ТАСС

Соглашение с 27-летним польским полузащитником рассчитано на три года

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Мацей Рыбус

Мацей Рыбус

© Артем Коротаев/ТАСС, архив

ТАСС, 19 июля. Полузащитник французского футбольного клуба "Лион" и сборной Польши Мацей Рыбус перешел в российский "Локомотив". Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

Соглашение с 27-летним игроком рассчитано на три года. О сумме трансфера не сообщается.

Рыбус известен российским болельщикам по выступлению за грозненский "Терек" (ныне "Ахмат") с 2012 по 2016 год, он забил 18 голов в 109 матчах. В прошлом году Рыбус перешел в "Лион" в статусе свободного агента. Полузащитник в сезоне-2016/17 провел 28 матчей в различных турнирах.

В составе сборной Польши он отметился двумя мячами в 44 играх.

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