Шотландский "Селтик" вышел в третий раунд квалификации футбольной Лиги чемпионов

ТАСС, 20 июля. Шотландский "Селтик" на своем поле обыграл североирландский "Линфилд" со счетом 4:0 в ответном матче второго квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов и вышел в следующую стадию турнира.

Первая встреча команд также завершилась победой команды из Глазго со счетом 2:0. Таким образом, по сумме двух матчей дальше прошел "Селтик".

Результаты других матчей:

"Дюделанж" (Люксембург) - АПОЭЛ (Кипр) - 0:1 (первый матч - 0:1);

"Русенборг" (Норвегия) - "Дандолк" (Ирландия) - 2:1, д.в. (1:1);

"Копенгаген" (Дания) - "Жилина" (Словакия) - 1:2 (3:1);

"Кукеси" (Албания) - "Шериф" (Молдавия) - 2:1 (0:1);

"Лудогорец" (Болгария) - "Жальгирис" (Литва) - 4:1 (1:2);

"Марибор" (Словения) - "Зриньски" (Босния и Герцеговина) - 1:1 (2:1);

"Зальцбург" (Австрия) - "Хиберниан" (Шотландия) - 3:0 (3:0);

"Легия" (Польша) - "Мариехамн" (Финляндия) - 6:0 (3:0);

"Гонвед" (Венгрия) - "Хапоэль" (Баэр-Шева, Израиль) - 2:3 (1:2).

Первые матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов пройдут 25 и 26 июля, ответные - 1 и 2 августа. С этой стадии борьбу за попадание в групповой этап турнира начнет российский ЦСКА, который сыграет с греческим АЕКом.