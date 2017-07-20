АХЛ отпустит на Олимпиаду игроков, не имеющих контрактов с клубами НХЛ

ТАСС, 20 июля. Клубы Американской хоккейной лиги (АХЛ) отпустят своих игроков, не имеющих контрактов с командами Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в расположение национальных сборных для участия в Олимпийских играх 2018 года. Об этом сообщает издание Washington Post со ссылкой на президента АХЛ Дэвида Эндрюса.

В начале апреля НХЛ объявила, что не будет приостанавливать регулярный чемпионат в феврале 2018 года на олимпийский турнир. В конце мая комиссар НХЛ Гэри Бетмэн заявил, что ни один из игроков лиги не будет участвовать в Играх 2018 года.

Эндрюс, как отмечает газета, подтвердил, что команды АХЛ проинформированы о возможности национальных сборных вызвать игроков из клубов лиги на Олимпийские игры, это касается только хоккеистов, не имеющих одновременно контрактов с клубами НХЛ. При этом регулярный чемпионат АХЛ на время Олимпиады приостановлен не будет.

В составе клубов АХЛ выступает ряд российских хоккеистов, среди которых Евгений Свечников ("Гранд- Рапидс"), Владислав Каменев ("Милуоки"), Валентин Зыков ("Шарлотт").

Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.