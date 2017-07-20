Волейболистки сборной России обыграли команду Польши на ЧМ среди игроков до 20 лет

ТАСС, 20 июля. Женская сборная России по волейболу обыграла команду Польши со счетом 3-0 в матче второго этапа молодежного чемпионата мира (игроки не старше 20 лет). Турнир проходит в Мексике.

На втором этапе восемь команд разделены на две группы. Две лучшие команды из каждой выйдут в полуфинал. Остальные поборются за места с пятого по восьмое.

Матч стал вторым для сборной России на этой стадии, в первом команда обыграла сборную Турции в среду. Подопечные Вадима Панкова возглавляют группу Е с шестью очками.

Помимо команд Турции и Польши, соперником россиянок по квартету является сборная Бразилии, встреча с которой состоится 21 июля (начало - 04:00 мск).