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Волейболистки сборной России обыграли команду Польши на ЧМ среди игроков до 20 лет

Спорт
20 июля, 7:54 UTC+3 ТАСС

Это вторая победа для россиянок на втором этапе турнира, проходящего в Мексике

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ТАСС, 20 июля. Женская сборная России по волейболу обыграла команду Польши со счетом 3-0 в матче второго этапа молодежного чемпионата мира (игроки не старше 20 лет). Турнир проходит в Мексике.

На втором этапе восемь команд разделены на две группы. Две лучшие команды из каждой выйдут в полуфинал. Остальные поборются за места с пятого по восьмое.

Матч стал вторым для сборной России на этой стадии, в первом команда обыграла сборную Турции в среду. Подопечные Вадима Панкова возглавляют группу Е с шестью очками.

Помимо команд Турции и Польши, соперником россиянок по квартету является сборная Бразилии, встреча с которой состоится 21 июля (начало - 04:00 мск).

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