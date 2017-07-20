Латвийский пауэрлифтер дисквалифицирован на четыре года за употребление мельдония

ТАСС, 20 июля. Латвийский пауэрлифтер Андрей Мартулев дисквалифицирован на четыре года за употребление мельдония. Об этом сообщает местное новостное агентство ЛЕТА со ссылкой на антидопинговый отдел Государственного спортивного медицинского центра.

Допинг-проба была сдана Мартулевым в середине мая и дала положительный результат на мельдоний. Спортсмен за нарушение антидопингового кодекса получил четырехлетнюю дисквалификацию, срок которой истекает 14 июля 2021 года.

Мельдоний был внесен в список запрещенных препаратов Всемирного антидопингового агентства (WADA) 1 января 2016 года. При этом с начала 2016 года допинг-пробы почти 300 спортсменов дали положительный результат на это вещество, позднее WADA опубликовало данные промежуточного исследования по срокам вывода вещества из организма, по итогам которого большая часть российских и иностранных спортсменов была оправдана. Организация приняла решение, что содержание мельдония менее одного микрограмма на миллилитр (1 мкг) в допинг-пробе спортсмена, сданной до 1 марта 2016 года, является допустимым. В сентябре WADA опубликовало список запрещенных веществ на 2017 год, в котором значится мельдоний.