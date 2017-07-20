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Латвийский пауэрлифтер дисквалифицирован на четыре года за употребление мельдония

Спорт
20 июля, 10:55 UTC+3 ТАСС

Допинг-проба была сдана Андреем Мартулевым в середине мая

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ТАСС, 20 июля. Латвийский пауэрлифтер Андрей Мартулев дисквалифицирован на четыре года за употребление мельдония. Об этом сообщает местное новостное агентство ЛЕТА со ссылкой на антидопинговый отдел Государственного спортивного медицинского центра.

Допинг-проба была сдана Мартулевым в середине мая и дала положительный результат на мельдоний. Спортсмен за нарушение антидопингового кодекса получил четырехлетнюю дисквалификацию, срок которой истекает 14 июля 2021 года.

Мельдоний был внесен в список запрещенных препаратов Всемирного антидопингового агентства (WADA) 1 января 2016 года. При этом с начала 2016 года допинг-пробы почти 300 спортсменов дали положительный результат на это вещество, позднее WADA опубликовало данные промежуточного исследования по срокам вывода вещества из организма, по итогам которого большая часть российских и иностранных спортсменов была оправдана. Организация приняла решение, что содержание мельдония менее одного микрограмма на миллилитр (1 мкг) в допинг-пробе спортсмена, сданной до 1 марта 2016 года, является допустимым. В сентябре WADA опубликовало список запрещенных веществ на 2017 год, в котором значится мельдоний.

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