Трансфер польского футболиста Рыбуса обошелся "Локомотиву" в €1,75 млн

ТАСС, 20 июля. Российский "Локомотив" заплатил за польского футболиста французского "Лиона" Мацея Рыбуса €1,75 млн. Об этом сообщается на официальном сайте "Лиона".

"Локомотив" объявил о переходе 27-летнего футболиста в среду. Срок контракта рассчитан на три года.

Рыбус известен российским болельщикам по выступлению за грозненский "Терек" (ныне "Ахмат") с 2012 по 2016 год, он забил 18 голов в 109 матчах. В прошлом году Рыбус перешел в "Лион" в статусе свободного агента. Полузащитник в сезоне-2016/17 провел 28 матчей в различных турнирах.

В составе сборной Польши он отметился двумя мячами в 44 играх.