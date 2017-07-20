Трансфер польского футболиста Рыбуса обошелся "Локомотиву" в €1,75 млн

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ТАСС, 20 июля. Российский "Локомотив" заплатил за польского футболиста французского "Лиона" Мацея Рыбуса €1,75 млн. Об этом сообщается на официальном сайте "Лиона".
"Локомотив" объявил о переходе 27-летнего футболиста в среду. Срок контракта рассчитан на три года.
Рыбус известен российским болельщикам по выступлению за грозненский "Терек" (ныне "Ахмат") с 2012 по 2016 год, он забил 18 голов в 109 матчах. В прошлом году Рыбус перешел в "Лион" в статусе свободного агента. Полузащитник в сезоне-2016/17 провел 28 матчей в различных турнирах.
В составе сборной Польши он отметился двумя мячами в 44 играх.