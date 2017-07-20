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Сборная Франции по плаванию на открытой воде завоевала золото ЧМ в смешанной эстафете

Спорт
20 июля, 12:05 UTC+3 БУДАПЕШТ БУДАПЕШТ 20, июля. /ТАСС

Сборная Россия в составе Дарьи Кулик, Сергея Большакова, Кирилла Абросимова, Марии Новиковой финишировала на 10-м месте

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БУДАПЕШТ, 20 июля. /ТАСС/. Сборная Франции заняла первое место в смешанной эстафете 4х5 км в плавании на открытой воде на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште. Французы преодолели дистанцию за 54 минуты 5,9 секунды.

Серебро завоевала сборная США (отставание 12,2 секунды), бронзу - команда Италии (+25,1).

Сборная Россия в составе Дарьи Кулик, Сергея Большакова, Кирилла Абросимова, Марии Новиковой финишировала на 10-м месте (+1.49,2).

Сборная России на данный момент завоевала на турнире четыре золотые, три серебряные и одну бронзовую медали. Три золотые награды были завоеваны в синхронном плавании, еще одно - в прыжках с трамплина.

Чемпионат мира завершится 30 июля.

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