ВФГБК обжалует антидопинговые требования для гребцов РФ, если их действие будет продлено

МОСКВА, 20 июля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Дополнительные антидопинговые критерии для российских гребцов будут оспорены Всероссийской федерацией гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) в случае продления срока их действия. Об этом ТАСС заявил президент организации Евгений Архипов.

Международная федерация каноэ (ICF) в конце марта представила дополнительные критерии допуска к международным турнирам для российских спортсменов. Согласно требованиям международной федерации, для участия в стартах каждый российский спортсмен должен быть протестирован на допинг минимум два раза начиная с 1 января 2017 года, с интервалом между тестированиями не менее 14 дней. Кроме того, анализ допинг-проб должен быть проведен аккредитованными лабораториями Всемирного антидопингового агентства (WADA), расположенными не на территории РФ. Срок действия критериев - один год.

"Мы относимся к дополнительным требованиям спокойно. Часть допинг-проб берется по общей программе, и оплачивает это РУСАДА (Российское антидопинговое агентство), которая пока не имеет лицензии и не работает в полном объеме, соответственно, эту нагрузку на себя берет UKAD (Британское антидопинговое агентство). Федерация оплачивает то количество проб, которое не достает. Это делается путем подачи заявки в Международную федерацию каноэ, которая заказывает пробы, а мы их оплачиваем", - сказал Архипов.

"Мы посоветовались по вопросу возможного продления срока действия этих критериев с адвокатами, в конце года будем принимать решение. Если эти дополнительные требования будут продлены на следующий год или на какой-то период времени, то это решение можно будет попробовать обжаловать в суде", - заключил он.

В конце марта Международная федерация каноэ сняла временное отстранение от соревнований с девяти российских спортсменов, так как не нашла достаточных доказательств нарушений ими антидопинговых правил. В числе дисквалифицированных были каноист Алексей Коровашков, а также байдарочники Александр Дьяченко и Наталья Подольская, имена еще шестерых спортсменов не сообщались. Из-за отстранения спортсмены не смогли принять участие в Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.