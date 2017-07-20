Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.07:
$ 59.08
€ 68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ВФГБК обжалует антидопинговые требования для гребцов РФ, если их действие будет продлено

Спорт
20 июля, 13:49 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

Международная федерация каноэ в конце марта представила дополнительные критерии допуска к международным турнирам для российских спортсменов

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 20 июля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Дополнительные антидопинговые критерии для российских гребцов будут оспорены Всероссийской федерацией гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) в случае продления срока их действия. Об этом ТАСС заявил президент организации Евгений Архипов.

Международная федерация каноэ (ICF) в конце марта представила дополнительные критерии допуска к международным турнирам для российских спортсменов. Согласно требованиям международной федерации, для участия в стартах каждый российский спортсмен должен быть протестирован на допинг минимум два раза начиная с 1 января 2017 года, с интервалом между тестированиями не менее 14 дней. Кроме того, анализ допинг-проб должен быть проведен аккредитованными лабораториями Всемирного антидопингового агентства (WADA), расположенными не на территории РФ. Срок действия критериев - один год.

"Мы относимся к дополнительным требованиям спокойно. Часть допинг-проб берется по общей программе, и оплачивает это РУСАДА (Российское антидопинговое агентство), которая пока не имеет лицензии и не работает в полном объеме, соответственно, эту нагрузку на себя берет UKAD (Британское антидопинговое агентство). Федерация оплачивает то количество проб, которое не достает. Это делается путем подачи заявки в Международную федерацию каноэ, которая заказывает пробы, а мы их оплачиваем", - сказал Архипов.

"Мы посоветовались по вопросу возможного продления срока действия этих критериев с адвокатами, в конце года будем принимать решение. Если эти дополнительные требования будут продлены на следующий год или на какой-то период времени, то это решение можно будет попробовать обжаловать в суде", - заключил он.

В конце марта Международная федерация каноэ сняла временное отстранение от соревнований с девяти российских спортсменов, так как не нашла достаточных доказательств нарушений ими антидопинговых правил. В числе дисквалифицированных были каноист Алексей Коровашков, а также байдарочники Александр Дьяченко и Наталья Подольская, имена еще шестерых спортсменов не сообщались. Из-за отстранения спортсмены не смогли принять участие в Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
12
Доступный спорт: как развитие безбарьерной среды делает жизнь инвалидов разнообразнее
Роджер Федерер
16
Федерер победил Чилича и в рекордный восьмой раз выиграл Уимблдон
10
Свыше шести тысяч человек приняли участие в Ночном забеге по улицам Москвы
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Молдавия отказала в приеме самолетам с российскими артистами
2
Французская певица Барбара Велденс погибла на сцене от удара током
3
На Черноморском побережье Кубани объявили предупреждение по смерчам
4
Президентом Индии стал Рам Натх Ковинд
5
Число жертв ДТП в Курской области увеличилось до шести
6
МИД РФ: решение арбитража в Гааге по Arctic Sunrise поощряет противоправные действия
7
В начале следующей недели в Москве потеплеет до 27 градусов
Темы дня
Реклама