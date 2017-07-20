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Синхронистки Колесниченко и Пацкевич искупали тренера в бассейне в честь побед на ЧМ

Спорт
20 июля, 14:29 UTC+3 БУДАПЕШТ /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов

Для спортсменок выступление на турнире завершено

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Светлана Колесниченко и Александр Пацкевич

Светлана Колесниченко и Александр Пацкевич

© EPA/Zsolt Czegledi

БУДАПЕШТ, 20 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Александра Пацкевич в честь окончания успешного выступления на чемпионате мира по водным видам спорта искупали своего тренера Татьяну Данченко в бассейне. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В венгерской столице Колесниченко завоевала две золотые медали в сольных выступлениях и две - в дуэте с Пацкевич. Для них выступление на турнире завершено, впереди у российской команды произвольная программа в группах и дуэт в миксте.

Купание тренеров по синхронному плаванию в бассейне по окончании соревнований в сборной России является традицией.

23-летняя Колесниченко и 28-летняя Пацкевич стали на этом турнире 13-кратными чемпионками мира.

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