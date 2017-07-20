Синхронистки Колесниченко и Пацкевич искупали тренера в бассейне в честь побед на ЧМ

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БУДАПЕШТ, 20 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Александра Пацкевич в честь окончания успешного выступления на чемпионате мира по водным видам спорта искупали своего тренера Татьяну Данченко в бассейне. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
В венгерской столице Колесниченко завоевала две золотые медали в сольных выступлениях и две - в дуэте с Пацкевич. Для них выступление на турнире завершено, впереди у российской команды произвольная программа в группах и дуэт в миксте.
Купание тренеров по синхронному плаванию в бассейне по окончании соревнований в сборной России является традицией.
23-летняя Колесниченко и 28-летняя Пацкевич стали на этом турнире 13-кратными чемпионками мира.
pic.twitter.com/w9ZC1HpoF7— Artem Kuznetsov (@KuzzzArt) 20 июля 2017 г.