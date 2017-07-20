Немец Бишофф лидирует после двух этапов марафонской велогонки Москва - Владивосток

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МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Немецкий велогонщик Пьер Бишофф возглавил генеральную классификацию ультрамарафонской шоссейной гонки Red Bull Trans-Siberian Extreme - 2017. По сумме двух этапов он показал время 20 часов 28 минут 10 секунд.
Бишофф стал победителем второго этапа от Нижнего Новгорода до Казани, преодолев дистанцию 383 км за 10 часов 58 минут и 36 секунд, а также финишировал в группе лидеров на первом этапе Москва - Нижний Новгород (375).
Победитель прошлогоднего веломарафона россиянин Алексей Щебелин занимает третье место в генеральной классификации (20 часов 28 минут и 23 секунды). Его соотечественник Егор Ковальчук располагается на последнем, восьмом месте (24 часа 45 минут 10 секунд).
В женской классификации лидирует представительница Филипинн Шангрила Рендон (30 часов 52 минуты и 36 секунд), американка Ферсдей Джервальс-Дубина (31 час 22 минуты и 55 секунд) не смогла завершить второй этап.
В четверг в Казани стартовал третий этап многодневной велогонки. Спортсменам предстоит проехать 693 километра до Перми.
Ежегодная велогонка стартовала 17 июля в Москве, она состоит из 14 этапов и финиширует 10 августа во Владивостоке. Участникам придется преодолеть 5 климатических и 7 временных зон, более 80 км подъемов и провести более трех недель в седле.