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Болельщики смогут обнять футболиста Руни за £500

Спорт
20 июля, 17:32 UTC+3 ТАСС

Вырученные средства пойдут на благотворительные нужды

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Материал из 1 страницы
Уэйн Руни

Уэйн Руни

© EPA/STR

ТАСС, 20 июля. Игрок английского "Эвертона" Уэйн Руни примет участие в благотворительном мероприятии, в ходе которого болельщики смогут обнять и сфотографироваться с футболистом за £500 (38,5 тысяч рублей). Об этом сообщает телеканал ESPN.

Мероприятие состоится в сентябре, а вырученные средства пойдут на благотворительные нужды. "Болельщики "Манчестер Юнайтед" смогут поблагодарить футболиста за годы, проведенные в команде, а поклонники "Эвертона" - поприветствовать Руни", - сообщил представитель агентства, которое будет организовывать благотворительный вечер.

"Эвертон" объявил о переходе Руни из "Манчестер Юнайтед" 9 июля. Англичанин дебютировал за "Эвертон" в 16 лет, проведя за команду 77 матчей и забив 17 голов. Летом 2004 года "Манчестер Юнайтед" приобрел футболиста за £25,6 млн.

В составе "Манчестер Юнайтед" Руни выиграл Лигу чемпионов и пять раз становился чемпионом Англии. Также в составе МЮ футболист выигрывал Лигу Европы, Кубок Англии и клубный чемпионат мира. Англичанин является лучшим бомбардиром в истории клуба "Манчестер Юнайтед" (253 гола в 559 матчах) и сборной Англии (53 гола в 119 матчах).

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